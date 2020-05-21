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Аналитики прогнозируют поражение Трампа на выборах

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Ударивший по американской экономике коронавирус снизил в расчетах аналитиков предполагаемое количество голосов в пользу Трампа с 55% до 35%.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Коронавирус настолько сильно ударил по экономике США, что это может привести к серьезному поражению Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2020. Соответствующий прогноз аналитической компании Oxford Economics в четверг, 21 мая, опубликовало The Independent.

Модель, которую использовали аналитики, учитывает уровень безработицы, реальные доходы и инфляцию для предсказывания результатов выборов. Издание отмечает, что ранее модель показывала верные результаты для выборов в США, начиная с 1948 года, но за исключением выборов 1968 и 1976 годов.

До пандемии и вызванного ей кризиса здравоохранения в Соединенных Штатах модель отдавала победу на выборах 2020 года Трампу: он должен был получить 55% голосов избирателей. Однако сейчас аналитики полагают, что американский политик потерпит поражение, набрав всего 35% голосов.

В прогнозе говорится, что экономика будет "почти что непреодолимым препятствием для Трампа в ноябре".

"Экономика все еще будет в худшем состоянии, чем в разгар Великой депрессии", - прогнозируют в Oxford Economics.

В то же время эксперты указывают, что результаты выборов будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией в последующие шесть месяцев. Этот срок, пояснили специалисты, штаб Трампа может использовать для перестройки стратегии против бывшего вице-президента США демократа Джо Байдена, считающегося основным конкурентом политика на выборах, а также для развертывания кампании против Китая в связи с коронавирусом.

Однако эта модель, поясняет The Independent, имеет "системные ограничения", поскольку исключает из себя неэкономические факторы вроде харизмы кандидата.

Ранее сообщалось, что Байден опережает Трампа в предвыборной гонке. Бывший вице-президент пользуется большей популярностью у женщин, темнокожих людей и жителей страны старше 45 лет.

 

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Теги: Выборы, выборы в США, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
CCS    21.05.2020, 16:02
Оценка:  0
CCS
Оце буде цікаво як тоді з Байденом "невдобно получіцца"... Не навчили минулі вибори Президента США (коли так топили українські можновладці за Клінтон), що не треба лізти куди не треба... Тоді "по граблях, так по габлях!"
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