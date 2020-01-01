Число жертв индийского циклона Амфан резко возросло
Количество погибших в результате стихийного бедствия продолжает возрастать по мере разбора завалов.
Миллионы жителей индийского штата Западная Бенгалия были эвакуированы из-за приближения тропического циклона Амфан. Об этом сообщило британское издание Independent.
Издание отмечает, что Амфан стал одним из сильнейших циклонов за десятилетие. Он обрушился на восточное побережье Индии и Бангладеш, вызвав огромные разрушения вдоль береговой линии.
Ветер, скорость которого достигала 170 км/ч, крушил деревья, опоры линий электропередач, стены и крыши домов.
Известно о 82 погибших в результате стихии, при этом число жертв продолжает расти. В штате Западная Бенгалия насчитывается по меньшей мере 72 погибших, в Бангладеш - 10.
Ранее сообщалось, что в Индии и Бангладеш жертвами циклона Амфан стали 14 человек.
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