Число жертв индийского циклона Амфан резко возросло

Количество погибших в результате стихийного бедствия продолжает возрастать по мере разбора завалов.

Миллионы жителей индийского штата Западная Бенгалия были эвакуированы из-за приближения тропического циклона Амфан. Об этом сообщило британское издание Independent.

Издание отмечает, что Амфан стал одним из сильнейших циклонов за десятилетие. Он обрушился на восточное побережье Индии и Бангладеш, вызвав огромные разрушения вдоль береговой линии.

Ветер, скорость которого достигала 170 км/ч, крушил деревья, опоры линий электропередач, стены и крыши домов.

Известно о 82 погибших в результате стихии, при этом число жертв продолжает расти. В штате Западная Бенгалия насчитывается по меньшей мере 72 погибших, в Бангладеш - 10.

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