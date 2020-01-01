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Число жертв индийского циклона Амфан резко возросло

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Количество погибших в результате стихийного бедствия продолжает возрастать по мере разбора завалов.
Амфан оказался самым мощным циклоном за последнее десятилетие
Амфан оказался самым мощным циклоном за последнее десятилетие
 
Миллионы жителей индийского штата Западная Бенгалия были эвакуированы из-за приближения тропического циклона Амфан. Об этом сообщило британское издание Independent.
 
 
Издание отмечает, что Амфан стал одним из сильнейших циклонов за десятилетие. Он обрушился на восточное побережье Индии и Бангладеш, вызвав огромные разрушения вдоль береговой линии.
 
Ветер, скорость которого достигала 170 км/ч, крушил деревья, опоры линий электропередач, стены и крыши домов.
 
Известно о 82 погибших в результате стихии, при этом число жертв продолжает расти. В штате Западная Бенгалия насчитывается по меньшей мере 72 погибших, в Бангладеш - 10.
 
Ранее сообщалось, что в Индии и Бангладеш жертвами циклона Амфан стали 14 человек. 

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Теги: Индия, Бангладеш, стихия, циклон
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Источник: korrespondent.net

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