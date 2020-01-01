В Венгрии заявили, что подчинятся решению Суда ЕС о беженцах
Правительство Венгрии в четверг, 21 мая, сообщило, что страна откажется от пограничных транзитных зон для беженцев после решения суда ЕС, передает Reuters.
Ранее суд Евросоюза вынес решение о незаконности содержания искателей убежища в венгерском пограничном лагере у сербской границы.
"Венгерское правительство не соглашается с решением, мы считаем его риском для европейской безопасности, но как государство-член мы будем придерживаться всех судебных решений", - заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш на онлайн-брифинге.
Перед этим представитель правительства Дьердь Баконди заявлял, что Венгрия не примет решение Суда ЕС о транзитных зонах.
Напомним, год назад Совет Европы обвинил Венгрию обвинили в нарушении прав беженцев и потребовал отмены нового основания непредоставления убежища.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность имеющимися у него сведениями о том, что власти Венгрии отказывают в питании нелегальным мигрантам, ожидающим депортации.
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