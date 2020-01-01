Китайским компаниям закроют вход на американские биржи

Причина - невозможность аудита китайских компаний - существовала давно, но стала в центре внимания властей США на фоне ухудшения отношений между странами.

Китайским компаниям запретят размещать свои акции на американских биржах. Соответствующий законопроект в среду, 20 мая, единогласно одобрил Сенат США, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что документ касается проблемы защиты инвесторов. Этот вопрос давно создавал проблему, но оказался в центре внимания властей на фоне обострения противоречий между Вашингтоном и Пекином. В основе проблемы лежит нежелание Китая предоставить американским регуляторам доступ к документам, касающимся аудиторской проверки

Компании, акции которых торгуются на биржах в США, должны проходить проверку аудиторами, которых инспектирует Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

К слову, китайские компании, такие как Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc., в совокупности уже привлекли десятки миллиардов долларов за счет листинга на американских биржах.

Новая мера обяжет Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США вводить запрет на торги акциями компаний, которые не проходили аудиторскую проверку PCAOB на протяжении трех лет подряд. Также компании должны будут раскрывать информацию о том, принадлежат ли они иностранному правительству или контролируются им.

"Все мы хотим, чтобы Китай играл по правилам", - сказал один из авторов законопроекта сенатор-республиканец Джон Кеннеди, выступая в Сенате.

PCAOB и SEC долгое время пытались договориться с Китаем по поводу доступа к аудиторским документам. Их попытки в большинстве случаев оказывались безуспешными, в то время как регуляторы выражали нежелание проводить делистинг акций китайских компаний с бирж.

Для вступления в законную силу инициатива должна быть одобрена Палатой представителей США и подписана президентом Дональдом Трампом.

Как сообщалось, Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении коронавируса и масштабах эпидемии. В Китае все отрицают. В то же время Китай обещает $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам.

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