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Китайским компаниям закроют вход на американские биржи

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Причина - невозможность аудита китайских компаний - существовала давно, но стала в центре внимания властей США на фоне ухудшения отношений между странами.
Сенат США поддержал антикитайский законопроект
Сенат США поддержал антикитайский законопроект

Китайским компаниям запретят размещать свои акции на американских биржах. Соответствующий законопроект в среду, 20 мая, единогласно одобрил Сенат США, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что документ касается проблемы защиты инвесторов. Этот вопрос давно создавал проблему, но оказался в центре внимания властей на фоне обострения противоречий между Вашингтоном и Пекином. В основе проблемы лежит нежелание Китая предоставить американским регуляторам доступ к документам, касающимся аудиторской проверки

Компании, акции которых торгуются на биржах в США, должны проходить проверку аудиторами, которых инспектирует Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

К слову, китайские компании, такие как Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc., в совокупности уже привлекли десятки миллиардов долларов за счет листинга на американских биржах.

Новая мера обяжет Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США вводить запрет на торги акциями компаний, которые не проходили аудиторскую проверку PCAOB на протяжении трех лет подряд. Также компании должны будут раскрывать информацию о том, принадлежат ли они иностранному правительству или контролируются им.

"Все мы хотим, чтобы Китай играл по правилам", - сказал один из авторов законопроекта сенатор-республиканец Джон Кеннеди, выступая в Сенате.

PCAOB и SEC долгое время пытались договориться с Китаем по поводу доступа к аудиторским документам. Их попытки в большинстве случаев оказывались безуспешными, в то время как регуляторы выражали нежелание проводить делистинг акций китайских компаний с бирж.

Для вступления в законную силу инициатива должна быть одобрена Палатой представителей США и подписана президентом Дональдом Трампом.

Как сообщалось, Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении коронавируса и масштабах эпидемии. В Китае все  отрицают. В то же время Китай обещает $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам.

 

 

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Теги: компании, США, Китай, Биржи, Сенат США
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Источник: korrespondent.net

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