В столкновениях в Южном Судане погибли 300 человек
В Южном Судане произошли столкновения, в результате которых погибли более 300 человек. Об этом сообщает ВВС в четверг, 21 мая.
"В результате новой волны межобщинных столкновений в Южном Судане погибли не менее 300 человек", - сказано в публикации.
Теперь десятки домов в штате Джонглей разрушены, на складах, принадлежащих группам помощи, проведены обыски, а женщины и скот похищены.
Еще в феврале был подписан договор, призванный прекратить шестилетнюю гражданскую войну в стране, но все равно с тех пор неоднократно возникали столкновения межу общинами.
С момента подписания договора в таких столкновениях погибли около 800 человек.
Напомним, что ранее в Южном Судане запретили ночные клубы и дискотеки. Ограничения на ночные развлечения ввели в столице страны Джубе из-за возможных "аморальных действий" граждан.
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