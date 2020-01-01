В столкновениях в Южном Судане погибли 300 человек

Стычки произошли между местными общинами, вопреки подписанному в феврале мирному договору, призванному прекратить гражданскую войну.

В Южном Судане произошли столкновения, в результате которых погибли более 300 человек. Об этом сообщает ВВС в четверг, 21 мая.

"В результате новой волны межобщинных столкновений в Южном Судане погибли не менее 300 человек", - сказано в публикации.

Теперь десятки домов в штате Джонглей разрушены, на складах, принадлежащих группам помощи, проведены обыски, а женщины и скот похищены.

Еще в феврале был подписан договор, призванный прекратить шестилетнюю гражданскую войну в стране, но все равно с тех пор неоднократно возникали столкновения межу общинами.

С момента подписания договора в таких столкновениях погибли около 800 человек.

Напомним, что ранее в Южном Судане запретили ночные клубы и дискотеки. Ограничения на ночные развлечения ввели в столице страны Джубе из-за возможных "аморальных действий" граждан.

ООН: Южному Судану угрожает массовый голод

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet