YouTube назвал запрещенные темы о COVID-19

Публикации с тематикой, оказавшихся в списке сервиса, будут попадать в бан. Так в компании пытаются бороться с недостоверной информацией о COVID-19.

Компания Google представила список тем о коронавирусе, попадающих под запрет для публикации на YouTube. Об этом сообщается на сайте компании.

Новые правила призваны не позволить распространять недостоверную информацию о COVID-19. Теперь на YouTube будет запрещен контент о коронавирусе, который может привести к причинению вреда здоровью.

Таким образом в компании хотя "внести ясность" в темы о лечении, профилактике, диагностике и передаче вируса.

Среди запрещенных тем оказались:

- отрицание существования коронавируса,

- призывы лечиться с помощью народной медицины, молитв и не обращаться к врачам,

- утверждения о существовании вакцины от COVID-19,

- слухи о возможности заразиться коронавирусом от азиатской еды или от сети 5G,

- призывы очищать воздух от коронавируса с помощью фейерверков.

Ролики, подпадающие под новые запреты, будут удалены. После третьего предупреждения о нарушении, аккаунт пользователя будет заблокирован.

Ранее сообщалось, что YouTube снижает качество видео из-за коронавируса. Также Корреспондент писал о том, что были названы самые популярные видео YouTube за 15 лет.

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