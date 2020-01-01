YouTube назвал запрещенные темы о COVID-19
Компания Google представила список тем о коронавирусе, попадающих под запрет для публикации на YouTube. Об этом сообщается на сайте компании.
Новые правила призваны не позволить распространять недостоверную информацию о COVID-19. Теперь на YouTube будет запрещен контент о коронавирусе, который может привести к причинению вреда здоровью.
Таким образом в компании хотя "внести ясность" в темы о лечении, профилактике, диагностике и передаче вируса.
Среди запрещенных тем оказались:
- отрицание существования коронавируса,
- призывы лечиться с помощью народной медицины, молитв и не обращаться к врачам,
- утверждения о существовании вакцины от COVID-19,
- слухи о возможности заразиться коронавирусом от азиатской еды или от сети 5G,
- призывы очищать воздух от коронавируса с помощью фейерверков.
Ролики, подпадающие под новые запреты, будут удалены. После третьего предупреждения о нарушении, аккаунт пользователя будет заблокирован.
Ранее сообщалось, что YouTube снижает качество видео из-за коронавируса. Также Корреспондент писал о том, что были названы самые популярные видео YouTube за 15 лет.
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