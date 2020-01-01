В Молдове назначили дату президентских выборов

Выборы состоятся 1 ноября этого года, как и предлагал действующий президент Додон. Соответствующее предложение поддержало большинство депутатов.

Парламент Молдовы проголосовал за проведение президентских выборов 1 ноября 2020 года. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает NewsMaker.

"Большинство депутатов проголосовали за предложение президента Игоря Додона назначить дату выборов главы государства на 1 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, с 97 присутствующих на заседании парламента депутатов, 50 поддержали эту дату проведения президентских выборов в стране.

Оппозиция предлагала провести выборы 25 октября, но их поправку рассматривать не стали.

На прошлой неделе было обнародовано видео с компроматом на президента Игоря Додона. На опубликованном ролике он якобы получает пакеты с деньгами из Российской Федерации для финансирования Партии социалистов. В ответ на обвинения Игорь Додон написал на своей странице в Facebook, что не знает о содержимом пакета, а само видео является подделкой. После этого в оппозиции заговорили об импичменте.

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