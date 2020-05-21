В Испании приостанавливают выход из карантина

Валенсия стала первым регионом Испании, решившим замедлить выход из карантина по причине роста заболеваемости.

В провинции Валенсия приостановлен переход ко второй фазе смягчения карантинных ограничений. Об этом в среду, 20 мая, сообщило испанское издание El Pais.

По его данным, такое решение местные власти приняли после небольшого всплеска заболеваемости коронавирусом, наступившего в период первой фазы снятия ограничений.

Так, как скорость распространения новых случаев инфицирования выросла с 0,66 до 0,85 на 10 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, 18 мая, в воскресенье, в Испании прошла кастрюльная акция протеста. В этот день в Мадриде жители вышли на улицы и стучали по кастрюлям, требуя отмены карантина.

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