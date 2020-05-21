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В Испании приостанавливают выход из карантина

Комментариев: 1
Валенсия стала первым регионом Испании, решившим замедлить выход из карантина по причине роста заболеваемости.
Остальные регионы могут последовать примеру Валенсии
Остальные регионы могут последовать примеру Валенсии
 
В провинции Валенсия приостановлен переход ко второй фазе смягчения карантинных ограничений. Об этом в среду, 20 мая, сообщило испанское издание El Pais.
 
 
По его данным, такое решение местные власти приняли после небольшого всплеска заболеваемости коронавирусом, наступившего в период первой фазы снятия ограничений.
 
Так, как скорость распространения новых случаев инфицирования выросла с 0,66 до 0,85 на 10 тыс. человек.
 
Как сообщалось ранее, 18 мая, в воскресенье, в Испании прошла кастрюльная акция протеста. В этот день в Мадриде жители вышли на улицы и стучали по кастрюлям, требуя отмены карантина.

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Теги: Испания, эпидемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Zukoxress    21.05.2020, 18:34
Оценка:  -22
Zukoxress
Нашим дебилам с клоуном во главе то же самое скоро придётся сделать...
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