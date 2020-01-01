Наплыв мигрантов в Британию побил рекорд

Еще 270 тыс. прибывших из третьих стран остались в Великобритании на год и больше, тогда как поток из ЕС становится все меньше.

Приток легальных мигрмигрантов из стран, не входящих в ЕС, в Великобританию, в 2019 году достиг рекордного значения за последние 45 лет. Об этом в четверг, 21 мая, сообщила телерадиокомпания ВВС со ссылкой на данные национальной статистики.

Так, в прошлом году в Великобританию из не входящих в ЕС стран прибыло на 282 тыс. человек больше, чем выехало. Прирост обеспечен главным образом за счет студентов из Китая и Индии.

Тогда как число людей, прибывающих на заработки из стран ЕС, неуклонно падает: по итогам 2019 года таких прибыло на 49 тыс. больше, чем выехало. Это значительно меньше рекордных уровней в 200 тыс. человек в 2015 и в 2016 годах.

В целом, в 2019 году еще на 270 тыс. человек больше переехало в Великобританию с намерением остаться на год или больше, чем покинули страну за это же время.

Как сообщалось, в Германии резко сократилось число ходатайств об убежище. Так, за первые четыре месяца 2020 года было подано 2 9132 запроса на убежище в Германии. Это на 29% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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