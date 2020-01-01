В США число безработных приближается к 40 миллионам
С начала эпидемии коронавируса в США более 39 млн человек лишились работы. Об этом сообщает Associated Press в четверг, 21 мая.
Только за прошедшую неделю 2,4 млн человек обратились за пособием по безработице.
Кроме того, еще 2,2 миллиона человек обратились за помощью в рамках новой федеральной программы для самозанятых, подрядчиков и рабочих, которые впервые имеют право на пособие по безработице.
Отмечается, что эти цифры не корректируются с учетом сезонных колебаний, поэтому они не включены в общее количество заявок.
Ранее сообщалось, что в США рекордная безработица за полвека. Когда еще в феврале уровень безработицы в США находился на минимуме за последние 50 лет, то сейчас заметен значительный его скачек.
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