Трамп заявил о выходе из Договора об открытом небе

Американский лидер заявил, что Россия не придерживается Договора, в связи с чем для США нет смысла его соблюдать.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора об открытом небе, обвинив Россию в том, что она не придерживается Договора. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает Голос Америки.

Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Россией, но Москва не придерживается Договора об открытом небе. Москву уличили в совершении многих неблаговидных поступков, отметил Трамп, беседуя с журналистами. При этом он добавил, что, как он полагает, имеющиеся проблемы будут разрешены.

Ранее в четверг администрация Трампа уведомила иностранных партнеров о выходе из Договора по открытому небу, разрешающего свободные полеты невооруженных наблюдательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, подписавших договор.

В администрации заявляют, что США хотят выйти из договора, поскольку Россия его нарушает, а собранные в ходе полетов данные можно быстрее и дешевле получить с американских или коммерческих спутников.

СМИ отмечает, что выход США из договора обострит напряженность в отношениях с Москвой и вызовет недовольство у некоторых европейских партнеров и членов Конгресса.

Напомним, о намерении Трампа покинуть Договор по открытому небу сообщалось с прошлого года.

Перед этим, в декабре 2017 года стало известно о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Позже Москва информировала Вашингтон о введении ряда ответных ограничений по Договору об открытом небе с 1 января 2018 года. Причиной этому послужили обвинения США о нарушениях со стороны России.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 стран-членов ОБСЕ. В настоящий момент число участников документа достигло 34, включая США и Россию. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.

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