Бум проституции. Последствия коронавируса в Швеции

Из-за потери работы в кризис в Швеции участились случаи проституции среди молодежи, полиция проводит специальные рейды для борьбы с проблемой.

В Швеции бьют тревогу. Потеряв работу из-за пандемии, молодежь торгует собой, пишет местное издание Dagens Nyheter.

Корреспондент.net приводит перевод статьи о подростковой проституции.

Многие молодые люди, с которыми полиция и социальная служба сталкивались во время рейдов против покупателей секса, сообщили, что торгуют собой, потому что потеряли работу во время эпидемии коронавируса.

“Их родители тоже об этом говорили. Речь идет о низкооплачиваемой работе, например, в ресторанах быстрого питания”, — рассказывает Малин Андерссон, секретарь по социальным вопросам стокгольмской городской службы быстрого реагирования.

В ходе Операции Треска полиция выявила пять человек младше 18 лет, которые оказывали сексуальные услуги за деньги. Некоторые сообщили, что пошли на это, так как потеряли подработку во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, рассказывает Симон Хэггстрём: “Конечно, не все привели это в качестве причины, почему они начали торговать собой. Наверное, об этом говорили лишь треть из 15-20 подростков, с которыми мы общались в последнее время”.

Многие молодые люди чувствуют себя неважно психологически, и эта тенденция только усугубилась за то время, пока гимназии были закрыты.

“Они чувствуют себя изолированными. Если человек попадает в эту сферу, обычно на то есть какие-то причины. Все там чувствуют себя плохо, и связано это с разными обстоятельствами. Речь может идти о пережитых ранее травмах, из-за которых человек теперь ощущает, что оказался в полном одиночестве, оторванный от окружающих”, — говорит Малин Андерссон.

Совсем молодые люди стали делать объявления на сайтах для так называемых “сахарных знакомств”, где состоятельные пользователи более старшего возраста ищут себе молодого партнера за деньги.

Это подразумевает очень большой риск. Мужчины, которых интересуют дети, уже перешли границу, и их не волнует, что думает ребенок. К тому же они очень хорошо умеют уговаривать.

Психологические проблемы

Когда полиция и социальная служба выявляет подростков младше 18, оказывающих сексуальные услуги, их отвозят домой к родителям после проведения анализа всех рисков. Каждому предлагают помощь Центра поддержки. Затем отправляется заявление в социальную службу, после чего та должна принять дальнейшие меры.

Многие подростки испытывают двойственные чувства, когда их застают за подобной деятельностью.

“Очень неприятно, что все раскрылось, ведь подросток мог никому и не рассказывать об этом, а тут все всплывает. Но в то же время бывает очень радостно все прекратить. Ведь многие винят только себя и продолжают заниматься этим, хотя это уже выше их сил”, - отмечает Андерссон.

“Сейчас мы видим, что на сайтах для “сахарных знакомств" стало больше активных пользователей-мужчин, а молодежь чаще выкладывает объявления с предложением сексуальных услуг. Все это очень серьезно, так как мы знаем: очень часто такого рода договоренности — прямой путь к проституции. Крайне важно сейчас активно бороться с подобной деятельностью. Социальная комиссия уже выделила на это ресурсы, но нам нужна помощь полиции, чтобы работа велась более интенсивно”, — говорит городской советник по социальным делам Ян Йонссон.