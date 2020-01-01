От коронавируса скончался слуга 11 американских президентов
В США, на 92-м году жизни скончался слуга 11 американских президентов Уилсон Рузвельт Джерман. Об этом, в четверг, 21 мая, сообщила телеканалу Fox News внучка покойного Джемила Гарретт.
Известно, что мужчина начинал уборщиком в Белом доме при
Ранее Трамп пояснил статистику высокой заболеваемости и смертности от коронавируса в США. По его мнению, это свидетельствует о том, что в стране лучшая система тестирования.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet