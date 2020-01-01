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От коронавируса скончался слуга 11 американских президентов

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По данным СМИ, ранее он получил положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Джерман умер на 92-м году жизни
Джерман умер на 92-м году жизни
Tina Hager / Courtesy of the George W. Bush Presidential Library and Museum

В США, на 92-м году жизни скончался слуга 11 американских президентов Уилсон Рузвельт Джерман. Об этом, в четверг, 21 мая, сообщила телеканалу Fox News внучка покойного Джемила Гарретт.

Известно, что мужчина начинал уборщиком в Белом доме при 34-м президенте США Дуайте Эйзенхауэре и получил повышение при 35-м президенте Джоне Кеннеди. Именно Жаклин Кеннеди помогла Джерману стать старшим слугой - мажордомом. Мишель Обама, супруга бывшего президента США Барака Обамы, включила фотографию с Джерманом в свои мемуары под названием Становление.

Ранее Трамп пояснил статистику высокой заболеваемости и смертности от коронавируса в США. По его мнению, это свидетельствует о том, что в стране лучшая система тестирования

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Теги: США, смерть, Белый Дом, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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