От коронавируса скончался слуга 11 американских президентов

По данным СМИ, ранее он получил положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19.

В США, на 92-м году жизни скончался слуга 11 американских президентов Уилсон Рузвельт Джерман. Об этом, в четверг, 21 мая, сообщила телеканалу Fox News внучка покойного Джемила Гарретт.

Известно, что мужчина начинал уборщиком в Белом доме при 34-м президенте США Дуайте Эйзенхауэре и получил повышение при 35-м президенте Джоне Кеннеди. Именно Жаклин Кеннеди помогла Джерману стать старшим слугой - мажордомом. Мишель Обама, супруга бывшего президента США Барака Обамы, включила фотографию с Джерманом в свои мемуары под названием Становление.

Ранее Трамп пояснил статистику высокой заболеваемости и смертности от коронавируса в США. По его мнению, это свидетельствует о том, что в стране лучшая система тестирования.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet