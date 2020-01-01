Трамп дал приказ приспустить флаги
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение приспустить фоаги по всей стране в память о американцах скончавшихся от коронавируса. Об этом американский лидер, в четверг, 21 мая, сообщил на своей странице в Twitter..
"Я приспущу флаги на всех федеральных зданиях и национальных достопримечательностях на следующие три дня в память об американцах, которых мы потеряли из-за коронавируса", - написал Трамп у себя на странице.
Также флаги будут приспущены и в понедельник, 25 мая, в День памяти погибших в войнах.
По последним данным, число летальных исходов от коронавируса в США превышает 94 тысяч.
Ранее в США подсчитали, сколько человек из-за пандемии лишились работы.
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