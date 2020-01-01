Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп дал приказ приспустить флаги

Комментариев: 0
Флаги в память о жертвах коронавирусной инфекции нового типа будут приспущены в США в течение трех дней.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение приспустить фоаги по всей стране в память о американцах скончавшихся от коронавируса. Об этом американский лидер, в четверг, 21 мая, сообщил на своей странице в Twitter..

"Я приспущу флаги на всех федеральных зданиях и национальных достопримечательностях на следующие три дня в память об американцах, которых мы потеряли из-за коронавируса", - написал Трамп у себя на странице.

Также флаги будут приспущены и в понедельник, 25 мая, в День памяти погибших в войнах.

По последним данным, число летальных исходов от коронавируса в США превышает 94 тысяч. 

Ранее в США подсчитали, сколько человек из-за пандемии лишились работы. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, флаги, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь