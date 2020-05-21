Американка рассказала, о чем пишут Маску. Она получает сообщения вместо него

Недавно девушка получила сообщение от бывшего руководителя Walt Disney Джона Лассетера, который восхищался купленной им Tesla.

Линдси Такер из Сан-Хосе, США, уже несколько лет постоянно получает звонки и сообщения, адресованные не кому иному, а самому Илону Маску. Об этом, в четверг, 21 мая, сообщает NRP.

Издание рассказывает, что номер, на который регулярно приходят сообщения для основателя Tesla и SpaceX, девушка приобрела несколько лет назад. Через какое-то время она заметила, что к ней постоянно обращаются “Илон”. При этом, как утверждает Линси, она не имела понятия, кто же “этот самый парень”.

“Я сказала маме, что получаю все эти сообщения, адресованные Маску, но даже не знаю, кто он. В этот момент у нее отвисла челюсть” - рассказала девушка.

По словам Такер, за эти несколько лет она получила массу странных сообщений. Например, люди рассказывали о своей готовности отправиться в космос. А как-то Такер даже получила проект бионического протеза.

Журналисты выяснили, что номер Линдси Такер ранее действительно принадлежал Маску. Его нашли через объявление о продаже квартиры, которое бизнесмен опубликовал много лет назад.

Издание также поинтересовалось у предпринимателя, помнит ли он о таком номере.

“Вау! Это такой старый номер! Удивительно, что им всё ещё кто-то пользуется”, - сказал Маск.

Линдси Такер шутит, что каждый раз, когда Илона Маска показывают в новостях, она обязательно их смотрит.

“Чтобы знать, о чём меня спросят в следующем звонке или сообщении”, - рассказала девушка.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, планирует совершить прорыв в киноиндустрии. В компании хотят снять первый в мире боевик в космосе с голливудским актером Томом Крузом в главной роли.

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