Новозеландский бизнес призвали сократить рабочую неделю

Свободное от работы время, жителей Новой Зеландии просят потратить на путешествия по своей стране.

Новозеландцев призвали меньше работать, а больше путешествовать

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии призвала всех работодателей страны начать перевод своих компаний на четырех дневную рабочую неделю для стимулирования внутреннего туризма. Свое обращение к предпринимателям Ардерн опубликовала на своей странице в Facebook.

При этом глава новозеландского правительства считает, что зарплата у людей должна сохраниться на прежнем уровне, таком же, как и на пятидневке.

Премьер уверена, что при сохранении доходов и увеличении свободного времени люди начнут больше путешествовать.

“Я искренне рекомендую задуматься о 4-х дневной рабочей неделе, если вы работодатель, и это в вашей власти. Задумайтесь, если это не повредит вашему бизнесу, потому что это точно пойдет на пользу туризму по всей стране”, - сказала премьер.

Также, Ардерн подчеркнула, что решение о сокращении рабочей недели должно приниматься с обоюдного согласия работодателя и работника.

Во время пандемии туристический сектор Новой Зеландии, как и во многих других странах, пережил серьезный спад: границы оставались закрытыми, а многим гражданам урезали зарплаты или даже уволили.

Теперь, после того как в стране объявили о победе над коронавирусом и началось постепенное возвращение к нормальной жизни, новозеландцев призвали задумываться о реанимации ключевой отрасли своей экономики - туризма.

Ранее в новозеландском городе Веллингтон премьер-министра страны Джасинду Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда не пустили в кафе, поскольку в связи с новыми карантинными правилами, оно уже было переполнено.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet