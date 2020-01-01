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В КНР четыре новых случая COVID-19

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Два человека были инфицированы коронавирусом нового типа на материковой части Китая, еще два случая - ввозные.
Власти Китая за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
Власти Китая за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

Власти КНР за прошедшие сутки зафиксировали на материковой части страны четыре случая инфицирования коронавирусом, летальных исходов - нет. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Согласно официальной статистике, в медицинских учреждениях Китая на данный момент находятся 82 пациента с вирусом. У восьми из них вызываемое коронавирусом заболевание протекает в тяжелой форме.

Сообщается, что среди новых случаев два местных были зарегистрированы в северо-восточной провинции Цзилинь, остальные два - ввозные.

За все время выявлено 1 711 инфицированных, прибывших из-за рубежа, из них 1 668 уже выздоровели. Количество заразившихся коронавирусом, приезжающих из других стран, в последнее время незначительно, так как граница почти закрыта для иностранцев, однако сохранены несколько международных авиарейсов, которыми и могут воспользоваться китайские граждане.

Наибольшее число инфицированных в КНР на сегодня зафиксировано в провинции Цзилинь, там лечение проходят 25 человек. На территории 20 из 31 административной единицы КНР инфицированных нет совсем, в остальных - от одного до 20.

Ранее сообщалось, что китайским компаниям запретят размещать свои акции на американских биржах.

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Теги: Китай, инфекция, КНР, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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