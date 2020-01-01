В КНР четыре новых случая COVID-19

Два человека были инфицированы коронавирусом нового типа на материковой части Китая, еще два случая - ввозные.

Власти КНР за прошедшие сутки зафиксировали на материковой части страны четыре случая инфицирования коронавирусом, летальных исходов - нет. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Согласно официальной статистике, в медицинских учреждениях Китая на данный момент находятся 82 пациента с вирусом. У восьми из них вызываемое коронавирусом заболевание протекает в тяжелой форме.

Сообщается, что среди новых случаев два местных были зарегистрированы в северо-восточной провинции Цзилинь, остальные два - ввозные.

За все время выявлено 1 711 инфицированных, прибывших из-за рубежа, из них 1 668 уже выздоровели. Количество заразившихся коронавирусом, приезжающих из других стран, в последнее время незначительно, так как граница почти закрыта для иностранцев, однако сохранены несколько международных авиарейсов, которыми и могут воспользоваться китайские граждане.

Наибольшее число инфицированных в КНР на сегодня зафиксировано в провинции Цзилинь, там лечение проходят 25 человек. На территории 20 из 31 административной единицы КНР инфицированных нет совсем, в остальных - от одного до 20.

Ранее сообщалось, что китайским компаниям запретят размещать свои акции на американских биржах.

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