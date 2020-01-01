Перуанский чиновник объяснил, почему полиция нашла его в гробу

Полиция Перу обвинила мэра одного из районов на западе страны, в том, что тот пытался изобразить из себя мертвого, чтобы избежать наказания за нарушения карантина.

В районе Тантара, провинция Кастровиррейна, Перу, произошел скандал с участием мэра Хайме Роландо Урбина Торрес. Тот не смотря на карантинные ограничения, выпивал с приятелями в неком общественном месте, а когда нагрянула полиция - лег в гроб, изображая мертвого. Однако провести правоохранителей чиновнику не удалось. Позже мэр объяснил свою выходку. Об этом, в четверг, 21 мая, сообщила газета Per'u 21.

Как сообщают перуанские копы, Урбина Торрес и его приятели были задержаны и доставлены в участок. Как подчеркивают в полиции, во время задержания мэр был пьян.

Однако немного протрезвев, чиновник рассказал, отчего полицейские нашли его в гробу.

"В тот момент я увидел, что гроб слишком маленький и поэтому непроизвольно в него прилег. Я был с местным магистратом. Я лично прибыл на объект, где изготавливают гробы, чтобы проверить их размер, высоту и ширину. Поэтому я туда лег, это не имело никакого отношения к появлению полиции", - заявил чиновник.

В то же время, он не пояснил, отчего прибывшие на место копы нашли его в гробу с закрытыми глазами.

Урбина Торрес также отрицает, что употреблял спиртное.

Ранее сообщалось, что в Перу мэр города Тантара Хайме Роналдо Урбина Торрес притворился мертвым перед копами, когда те пришли его арестовывать за нарушение карантина.

В начале апреля стало известно о том, что власти Перу используют необычный способ сократить контакты среди населения: они запретили мужчинам и женщинам выходить из дома в один и тот же день, разделив дни недели на "женские" и "мужские".

По официальным данным, в Перу зафиксировано более 104 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 3 тысяч инфицированных скончались.