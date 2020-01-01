Перуанский чиновник объяснил, почему полиция нашла его в гробу
В районе Тантара, провинция Кастровиррейна, Перу, произошел скандал с участием мэра Хайме Роландо Урбина Торрес. Тот не смотря на карантинные ограничения, выпивал с приятелями в неком общественном месте, а когда нагрянула полиция - лег в гроб, изображая мертвого. Однако провести правоохранителей чиновнику не удалось. Позже мэр объяснил свою выходку. Об этом, в четверг, 21 мая, сообщила газета Per'u 21.
Как сообщают перуанские копы, Урбина Торрес и его приятели были задержаны и доставлены в участок. Как подчеркивают в полиции, во время задержания мэр был пьян.
Однако немного протрезвев, чиновник рассказал, отчего полицейские нашли его в гробу.
"В тот момент я увидел, что гроб слишком маленький и поэтому непроизвольно в него прилег. Я был с местным магистратом. Я лично прибыл на объект, где изготавливают гробы, чтобы проверить их размер, высоту и ширину. Поэтому я туда лег, это не имело никакого отношения к появлению полиции", - заявил чиновник.
В то же время, он не пояснил, отчего прибывшие на место копы нашли его в гробу с закрытыми глазами.
Урбина Торрес также отрицает, что употреблял спиртное.
Ранее сообщалось, что в Перу мэр города Тантара Хайме Роналдо Урбина Торрес притворился мертвым перед копами, когда те пришли его арестовывать за нарушение карантина.