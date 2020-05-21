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В Нигере 19 человек погибли при нападении боевиков на военный лагерь

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Армия Нигера проводит масштабную операцию по зачистке региона Диффа, преследуя уцелевших боевиков "Боко харам".
Солдаты армии Нигера
Солдаты армии Нигера
commons.wikimedia.org

На юго-востоке Нигера боевики экстремистской группировки "Боко харам" совершили нападение на военный лагерь в регионе Диффа. В результате этой атаки не менее 12 военнослужащих погибли, еще десять были ранены, сообщает Синьхуа со ссылкой на Минобороны страны в пятницу, 22 мая.

Отмечается, что нападению подвергся военный лагерь вблизи города Нгигми в понедельник вечером. Военные открыли ответный огонь, убив семь боевиков. В настоящее время армия Нигера проводит масштабную операцию по зачистке региона, преследуя оставшихся боевиков.

Регион Диффа расположен на границе между Нигером и Нигерией, в последние годы группировка "Боко харам" совершила там несколько терактов, приведшим к многочисленным жертвам. Ранее сообщалось, что 11 мая объединенные войска двух стран провели две операции в регионе, уничтожив минимум 75 боевиков этой группировки.

Также сообщалось, что на западе Нигера при нападении боевиков на лагерь погибли 89 военных. Это были самые большие потери среди военнослужащих в стране за последние несколько лет.

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Теги: Терроризм, террористы, военные, нападение, Нигер, атака, погибли, вооруженное нападение, Боевики, военнослужащие, Боко Харам, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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