В мегаполисе Китая усилили карантин для сдерживания COVID-19

В провинции Цзилинь приняли ряд жестких мер для сдерживания распространения коронавируса, включая остановку движения междугородних и туристических автобусов.

В Китае за сутки выявили четыре новых случая заражения COVID-19

Власти города Цзилинь с населением 5 млн человек в одноименной провинции северо-восточного Китая закрыли все городские парикмахерские и бани в рамках мер по сдерживанию эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Синьхуа в пятницу, 22 мая.

"В сегодняшнем уведомлении городского штаба по профилактике и контролю COVID-19 говорится, что другие коммерческие учреждения, где возможны скопления людей, включая салоны красоты и маникюра, должны не открываться вплоть до особого распоряжения", – говорится в сообщении.

Ранее Цзилинь принял ряд жестких мер для сдерживания распространения COVID-19, в частности приостановил движение междугородних и туристических автобусов, а также ввел режим изоляции во всех административно подчиненных общинах и деревнях.

Меры были приняты после того, как в Шулане, подчиненном Цзилиню городе уездного уровня, недавно были выявлены множественные случаи локального инфицирования COVID-19.

Также сегодня сообщалось, что в провинции Цзилинь было выявлено четыре новых подтвержденных случая COVID-19. Все в городе Цзилине.

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