В мегаполисе Китая усилили карантин для сдерживания COVID-19
Власти города Цзилинь с населением 5 млн человек в одноименной провинции северо-восточного Китая закрыли все городские парикмахерские и бани в рамках мер по сдерживанию эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Синьхуа в пятницу, 22 мая.
"В сегодняшнем уведомлении городского штаба по профилактике и контролю COVID-19 говорится, что другие коммерческие учреждения, где возможны скопления людей, включая салоны красоты и маникюра, должны не открываться вплоть до особого распоряжения", – говорится в сообщении.
Ранее Цзилинь принял ряд жестких мер для сдерживания распространения COVID-19, в частности приостановил движение междугородних и туристических автобусов, а также ввел режим изоляции во всех административно подчиненных общинах и деревнях.
Меры были приняты после того, как в Шулане, подчиненном Цзилиню городе уездного уровня, недавно были выявлены множественные случаи локального инфицирования COVID-19.
Также сегодня сообщалось, что в провинции Цзилинь было выявлено четыре новых подтвержденных случая COVID-19. Все в городе Цзилине.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet