США выделили $1,2 млрд на британскую вакцину от COVID-19

Компания AstraZeneca готова выпустить до миллиарда доз антикоронавирусной вакцины и ищет покупателей.

США выделили фармацевтической компании AstraZeneca 1,2 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили министерство здравоохранения США и британско-шведский концерн в четверг, 21 мая. Эти деньги позволят ускорить разработку вакцины и обеспечить поставку миллионов доз препарата в США.

Вакцина, разрабатываемая AstraZeneca, находится еще в тестовой стадии. По заявлению концерна, компания располагает мощностями для производства одного миллиарда доз вакцины и ищет покупателей. AstraZeneca уже заручилась обещаниями на закупку у нее не менее 400 млн доз. Вакцина разрабатывается специалистами из Оксфордского университета.

Напомним, в апреле в Великобритании начались первые испытания вакцины AstraZeneca на людях. Согласно планам, компания обеспечит поставки в Соединенное Королевство уже в сентябре. В США запуск поставок запланирован на позднюю осень. При этом антикоронавирусная вакцина AstraZeneca – лишь одна из многих, которые в настоящее время тестируются во всем мире.

Так, на этой неделе американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на группе добровольцев.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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