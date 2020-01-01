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США выделили $1,2 млрд на британскую вакцину от COVID-19

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Компания AstraZeneca готова выпустить до миллиарда доз антикоронавирусной вакцины и ищет покупателей.
Вакцина от AstraZeneca находится еще на тестовой стадии
Вакцина от AstraZeneca находится еще на тестовой стадии

США выделили фармацевтической компании AstraZeneca 1,2 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили министерство здравоохранения США и британско-шведский концерн в четверг, 21 мая. Эти деньги позволят ускорить разработку вакцины и обеспечить поставку миллионов доз препарата в США.

Вакцина, разрабатываемая AstraZeneca, находится еще в тестовой стадии. По заявлению концерна, компания располагает мощностями для производства одного миллиарда доз вакцины и ищет покупателей. AstraZeneca уже заручилась обещаниями на закупку у нее не менее 400 млн доз. Вакцина разрабатывается специалистами из Оксфордского университета.

Напомним, в апреле в Великобритании начались первые испытания вакцины AstraZeneca на людях. Согласно планам, компания обеспечит поставки в Соединенное Королевство уже в сентябре. В США запуск поставок запланирован на позднюю осень. При этом антикоронавирусная вакцина AstraZeneca – лишь одна из многих, которые в настоящее время тестируются во всем мире.

Так, на этой неделе американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на группе добровольцев.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Теги: США, Британия, Лекарственные препараты, вакцина, лекарство, лекарства, вакцинация, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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