В Польше при странных обстоятельствах умер украинец

Травм на его теле не обнаружено.

В польском городе Жирардув был найден мертвым 47-летний гражданин Украины.

Читай также: От коронавируса скончался слуга 11 американских президентов

Об этом сообщает издание eGlos.

По данным журналистов, происшествие случилось еще 19 мая. На теле умершего украинца травм не обнаружили. Причин смерти мужчины не называют, поскольку не проведены экспертизы.

Я не могу ответить на этот вопрос прямо сейчас. Наши выводы показывают, что погибший является 47-летним гражданином Украины, - сообщила пресс-секретарь местной полиции Моника Гелинская.

Читай также: В Хмельницкой области мужчина погиб при оползне коллектора

Отмечается, что на месте происшествия работали полицейские и прокурор города. Пока нет более подробной информации о гибели украинца. Также не называют его личных данных.

Напомним, в Одесской области скончался 10-летний мальчик, который наглотался металлических гаек, болтов и саморезов. Когда сыну стало плохо, его мать, вместо того “скорой“, вызвала знахаря.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.