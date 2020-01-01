Какие праздники 22 мая 2020: любопытные факты, приметы, именины

Сегодня День рождения Ethernet и День винегрета, на свет появились Наоми Кэмпбелл и Шарль Азнавур, а еще сегодня надо поливать землю пивом или вином – обо всем интересном подробно в материале Korrespondent.net.

В пятницу, 22 мая, достаточно много разных праздников и любопытных событий, причем на любой вкус, как День винегрета или День ванильного пудинга.

22 мая - 142-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 223 дня.

Какие праздники 22 мая

День рождения технологии Ethernet. В этот день в 1973 году Роберт Меткалф и Дэвид Боггс опубликовали докладную записку, в которой описывалась экспериментальная сеть, построенная ими в исследовательском центре фирмы Xerox в Пало-Альто.

День рождения технологии Ethernet. livejournal.com

День основания Третьяковской галереи. В настоящее время коллекция Третьяковской галереи насчитывает более 100 тысяч произведений искусства.

Международный день биологического разнообразия

День рождения тюбика для зубной пасты. В 1873 году нью-йоркский аптекарь по фамилии Колгейт додумался выпускать "разжиженный" порошок-пасту. Это эпохальное в истории Земли начинание, однако, не сразу завоевало сердца людей. Пасту аптекарь Колгейт упаковывал в неудобные стеклянные баночки. Помучавшись несколько лет с неудобной упаковкой, дантист Вашингтон Шеффилд прослышал об одном американском художнике, который еще в 1840-х годах хранил свои краски в оловянных трубочках. Вашингтон подумал, что подобные трубочки после небольшой модернизации можно использовать, чтобы хранить зубную пасту, а также всевозможные мази и кремы. Идея так увлекла доктора, что он оставил практику и всерьез занялся выпуском туб с зубной пастой.

День рождения тюбика для зубной пасты. Twitter

День богатырского Посвиста

Международный день гота. Учрежден в 2009 году в Великобритании. Его придумали, чтобы дать возможность представителям готической субкультуры заявить о себе и своих интересах. Слово "гот" произошло от английского gothic – варварский, грубый. Как и многие другие субкультуры, готы появились в 1970-х в Великобритании на базе панк-движения. Изначально готами становилась преимущественно молодежь.

Готы. YouTube

День винегрета

День ванильного пудинга в США

День отмены рабства на Мартинике

День республики Шри-Ланка

День посадки деревьев в Гватемале, Эквадоре

День покупки музыкального инструмента в США

День национального единства Йемена

День морского судоходства в США

День национального суверенитета Гаити

Европейский день соседей

Какой церковный праздник 22 мая

Церковь празднует День перенесения мощей святителя и Чудотворца Николая. Мощи Святого Николая хранились в Ликийском кафедральном храме, пока турки не начали нападать на Грецию и разорять ее святыни.

Тогда христиане задумались о переносе мощей святого, и в XI веке им это удалось. Сейчас мощи Николая Чудотворца находятся в церкви святого Стефана.

Какой сегодня народный праздник

Сегодня в народе отмечают два праздника: Никола Вешний в честь святого Николая Чудотворца и Вешнее Макошье.

Святой Николая считается покровителем лошадей. Поэтому в ночь на Николу Вешнего лошадей отпускали на всю ночь на пастбища резвиться. Гуляли на Николу Вешнего и молодежь, устраивая ночные хороводы и разжигая костры в поле.

Вешнее Макошье, или День Земли, посвящен богу мудрости Велесу и богине плодородия и судьбы Макошь. По преданиям именно сегодня Земля окончательно пробуждалась от зимней спячки и входила в полную силу.

Сегодня устраивали гуляния, а вот пахотные работы - заставлять землю трудиться в день своих именин было неуважительно.

Традиции и приметы

Умойтесь росой на Николу Вешнего - и день принесет удачу.

На Вешнее Макошье нельзя ничего втыкать в землю, иначе земля обидится и не даст урожая в этом году.

Сегодня землю поливали водой, компотом, пивом и вином, угощяя ее. А кувшин разбивали.

Умываться росой - хорошая примета. pixabay.com

Что произошло 22 мая

853 - Олаф Белый, сын короля Норвегии, принял в подчинение викингов и датчан в Ирландии и сделал Дублин ее столицей.

1846 - в Нью-Йорке основано информационное агентство Associated Press.

1849 - Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего дока. До сих пор он - единственный президент США - обладатель патента за изобретение.

1856 - В Москве основана Третьяковская галерея. В этот день русский предприниматель и меценат П. М. Третьяков купил две первых картины для своей коллекции – Искушение Шильдера и Стычка с финляндскими контрабандистами Худякова.

1892 - доктор Вашингтон Шеффилд из Нью-Лондона запатентовал тюбик для зубной пасты.

1906 - братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.

Братья Райт. Twitter

1911 - профессор Технологического института Борис Львович Розинг впервые в мире продемонстрировал на экране электронно-лучевой трубки изображения геометрических фигур - прообразы нынешнего телевизионного изображения.

1921 - городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками.

1926 - в Италии Муссолини запретил проведение конкурсов красоты, назвав подобные мероприятия аморальными.

1940 - Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении золотой медали Серп и Молот - знака отличия Героя Социалистического Труда.

1968 - руководство шотландской церкви приняло решение разрешить посвящение женщин в духовный сан.

1973 - Роберт Меткалф составил докладную записку для главы PARC о потенциале технологии Ethernet. Этот день общепринято считать днем изобретения данной технологии.

Кто родился 22 мая

1813 - Рихард Вагнер, немецкий композитор.

1859 - Артур Конан Дойль, знаменитый английский писатель, создатель Шерлока Холмса.

1879 - Симон Петлюра, украинский военный и политический деятель.

1924 - Шарль Азнавур, французский актер и певец армянского происхождения.

1970 - Наоми Кэмпбелл, британская манекенщица и актриса.

1974 - Арсений Яценюк, украинский политик.

Именины

Василий, Исай, Гавриил, Гордиан, Дмитрий, Иосиф, Николай, Северин, Сергей, Христофор.

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