Какие праздники 22 мая 2020: любопытные факты, приметы, именины
В пятницу, 22 мая, достаточно много разных праздников и любопытных событий, причем на любой вкус, как День винегрета или День ванильного пудинга.
22 мая - 142-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 223 дня.
Какие праздники 22 мая
- День рождения технологии Ethernet. В этот день в 1973 году Роберт Меткалф и Дэвид Боггс опубликовали докладную записку, в которой описывалась экспериментальная сеть, построенная ими в исследовательском центре фирмы Xerox в Пало-Альто.
- День основания Третьяковской галереи. В настоящее время коллекция Третьяковской галереи насчитывает более 100 тысяч произведений искусства.
- Международный день биологического разнообразия
- День рождения тюбика для зубной пасты. В 1873 году нью-йоркский аптекарь по фамилии Колгейт додумался выпускать "разжиженный" порошок-пасту. Это эпохальное в истории Земли начинание, однако, не сразу завоевало сердца людей. Пасту аптекарь Колгейт упаковывал в неудобные стеклянные баночки. Помучавшись несколько лет с неудобной упаковкой, дантист Вашингтон Шеффилд прослышал об одном американском художнике, который еще в 1840-х годах хранил свои краски в оловянных трубочках. Вашингтон подумал, что подобные трубочки после небольшой модернизации можно использовать, чтобы хранить зубную пасту, а также всевозможные мази и кремы. Идея так увлекла доктора, что он оставил практику и всерьез занялся выпуском туб с зубной пастой.
- День богатырского Посвиста
- Международный день гота. Учрежден в 2009 году в Великобритании. Его придумали, чтобы дать возможность представителям готической субкультуры заявить о себе и своих интересах. Слово "гот" произошло от английского gothic – варварский, грубый. Как и многие другие субкультуры, готы появились в 1970-х в Великобритании на базе панк-движения. Изначально готами становилась преимущественно молодежь.
- День винегрета
- День ванильного пудинга в США
- День отмены рабства на Мартинике
- День республики Шри-Ланка
- День посадки деревьев в Гватемале, Эквадоре
- День покупки музыкального инструмента в США
- День национального единства Йемена
- День морского судоходства в США
- День национального суверенитета Гаити
- Европейский день соседей
Какой церковный праздник 22 мая
Церковь празднует День перенесения мощей святителя и Чудотворца Николая. Мощи Святого Николая хранились в Ликийском кафедральном храме, пока турки не начали нападать на Грецию и разорять ее святыни.
Тогда христиане задумались о переносе мощей святого, и в XI веке им это удалось. Сейчас мощи Николая Чудотворца находятся в церкви святого Стефана.
Какой сегодня народный праздник
Сегодня в народе отмечают два праздника: Никола Вешний в честь святого Николая Чудотворца и Вешнее Макошье.
Святой Николая считается покровителем лошадей. Поэтому в ночь на Николу Вешнего лошадей отпускали на всю ночь на пастбища резвиться. Гуляли на Николу Вешнего и молодежь, устраивая ночные хороводы и разжигая костры в поле.
Вешнее Макошье, или День Земли, посвящен богу мудрости Велесу и богине плодородия и судьбы Макошь. По преданиям именно сегодня Земля окончательно пробуждалась от зимней спячки и входила в полную силу.
Сегодня устраивали гуляния, а вот пахотные работы - заставлять землю трудиться в день своих именин было неуважительно.
Традиции и приметы
- Умойтесь росой на Николу Вешнего - и день принесет удачу.
- На Вешнее Макошье нельзя ничего втыкать в землю, иначе земля обидится и не даст урожая в этом году.
- Сегодня землю поливали водой, компотом, пивом и вином, угощяя ее. А кувшин разбивали.
Что произошло 22 мая
853 - Олаф Белый, сын короля Норвегии, принял в подчинение викингов и датчан в Ирландии и сделал Дублин ее столицей.
1846 - в Нью-Йорке основано информационное агентство Associated Press.
1849 - Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего дока. До сих пор он - единственный президент США - обладатель патента за изобретение.
1856 - В Москве основана Третьяковская галерея. В этот день русский предприниматель и меценат П. М. Третьяков купил две первых картины для своей коллекции – Искушение Шильдера и Стычка с финляндскими контрабандистами Худякова.
1892 - доктор Вашингтон Шеффилд из Нью-Лондона запатентовал тюбик для зубной пасты.
1906 - братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.
1911 - профессор Технологического института Борис Львович Розинг впервые в мире продемонстрировал на экране электронно-лучевой трубки изображения геометрических фигур - прообразы нынешнего телевизионного изображения.
1921 - городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками.
1926 - в Италии Муссолини запретил проведение конкурсов красоты, назвав подобные мероприятия аморальными.
1940 - Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении золотой медали Серп и Молот - знака отличия Героя Социалистического Труда.
1968 - руководство шотландской церкви приняло решение разрешить посвящение женщин в духовный сан.
1973 - Роберт Меткалф составил докладную записку для главы PARC о потенциале технологии Ethernet. Этот день общепринято считать днем изобретения данной технологии.
Кто родился 22 мая
1813 - Рихард Вагнер, немецкий композитор.
1859 - Артур Конан Дойль, знаменитый английский писатель, создатель Шерлока Холмса.
1879 - Симон Петлюра, украинский военный и политический деятель.
1924 - Шарль Азнавур, французский актер и певец армянского происхождения.
1970 - Наоми Кэмпбелл, британская манекенщица и актриса.
1974 - Арсений Яценюк, украинский политик.
Именины
Василий, Исай, Гавриил, Гордиан, Дмитрий, Иосиф, Николай, Северин, Сергей, Христофор.
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