Американские миллиардеры разбогатели в пандемию

Больше всех на фоне пандемии заработал глава Amazon Джефф Безос. Его благосостояние увеличилось на 34,6 миллиарда долларов.

Только Джефф Безос разбогател почти на 35 млрд долларов ITC.ua

Миллиардеры из США увеличили свое богатство, несмотря на пандемию коронавируса, об этом говорится в исследовании Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.

За период с 18 марта по 19 мая люди из списка "600 плюс богатейших жителей США" суммарно заработали 434 миллиарда долларов. И если в марте насчитывалось 614 американских миллиардеров, в мае цифра увеличилась до 630.

Больше всего на пандемии заработали глава Amazon Джефф Безос (+34,6 миллиарда долларов), основатель Facebook Марк Цукерберг (+25,3 миллиарда), создатель Microsoft Билл Гейтс (+8 миллиардов), сооснователь Oracle Ларри Эллисон (+7 миллиардов), руководитель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (+564 миллиона).

Учитывая статистику, больше всего заработали владельцы компаний технологического сектора, так как из-за введенного по всему миру режима изоляции ряд процессов перенесли в онлайн-формат.

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