В России запустили ракету Союз с военным спутником

Космический аппарат будет выведен на расчетную орбиту в течение нескольких часов при помощи разгонного блока Фрегат.

В Архангельской области России на космодроме Плесецк состоялся успешный запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с военным спутником. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"В 10:31 с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Пуск и полет ракеты контролировал наземный автоматизированный комплекс управления. Это третий пуск Союза-2 с космодрома Плесецк в 2020 году.

Через 10 минут после старта разгонный блок Фрегат с военным спутником отделился от третьей ступени ракеты. В Минобороны РФ добавили, что довыведение аппарата на расчетную орбиту будет проходить в течение нескольких часов.

Ранее в НАТО заявили, что запущенные Россией космические аппараты маневрируют вблизи американского спутника и представляют угрозу для стран Запада.

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