В России заявили о неофициальных испытаниях вакцины от COVID-19 на людях

Российские ученые решили испытать созданную вакцину на себе и говорят, что она работает, а негативных эффектов нет.

Российские ученые заявляют, что создали и успешно протестировали на людях вакцину от коронавируса, пишет Интерфакс в пятницу, 22 мая.

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Как сообщается, вакцину на себе проверили сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России

“Что касается разработчиков - да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой (...) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены“, - сказал директор центра академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, побочных эффектов от препарата не было.

Он не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра - разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

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Гинцбург пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве “контейнера“, чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой “короны“, благодаря которой коронавирус получил свое название) и “познакомить“ таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

Ранее об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях заявили в США.

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