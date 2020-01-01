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В Индии зафиксирован рекордный всплеск коронавируса

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Рекордный прирост заболеваемости получен после досрочного ослабления карантина в ряде штатов.
Тестирование на коронавирус в Индии
Тестирование на коронавирус в Индии
Количество случаев заражения коронавирусом в Индии за минувшие сутки достигло примерно 6 тыс., что является рекордным значением с начала эпидемии. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщило британское издание Guardian.
 
 
Общее количество случаев заражения достигло 118,5 тыс., зафиксировано 3 853 летальных исхода от COVID-19. Рекордный прирост заболеваемости получен после ослабления карантина.
 
Этот режим был введен 25 марта и продлевался до 31 мая, но затем ограничения ослабили в районах с низкими показателями распространения COVID-19.
 
Как сообщалось ранее, в Индии 122 млн человек потеряли работу из-за карантинных ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. 
 
По данным на 7 мая, в Индии коронавирусом заразились более 43 тыс. человек, скончались 1787.

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Теги: Индия, эпидемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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