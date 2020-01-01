В Индии зафиксирован рекордный всплеск коронавируса

Рекордный прирост заболеваемости получен после досрочного ослабления карантина в ряде штатов.

Тестирование на коронавирус в Индии

Количество случаев заражения коронавирусом в Индии за минувшие сутки достигло примерно 6 тыс., что является рекордным значением с начала эпидемии. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщило британское издание Guardian.

Общее количество случаев заражения достигло 118,5 тыс., зафиксировано 3 853 летальных исхода от COVID-19. Рекордный прирост заболеваемости получен после ослабления карантина.

Этот режим был введен 25 марта и продлевался до 31 мая, но затем ограничения ослабили в районах с низкими показателями распространения COVID-19.

По данным на 7 мая, в Индии коронавирусом заразились более 43 тыс. человек, скончались 1787.

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