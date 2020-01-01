В Индии зафиксирован рекордный всплеск коронавируса
Рекордный прирост заболеваемости получен после досрочного ослабления карантина в ряде штатов.
Количество случаев заражения коронавирусом в Индии за минувшие сутки достигло примерно 6 тыс., что является рекордным значением с начала эпидемии. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщило британское издание Guardian.
Общее количество случаев заражения достигло 118,5 тыс., зафиксировано 3 853 летальных исхода от COVID-19. Рекордный прирост заболеваемости получен после ослабления карантина.
Этот режим был введен 25 марта и продлевался до 31 мая, но затем ограничения ослабили в районах с низкими показателями распространения COVID-19.
Как сообщалось ранее, в Индии 122 млн человек потеряли работу из-за карантинных ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
По данным на 7 мая, в Индии коронавирусом заразились более 43 тыс. человек, скончались 1787.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент