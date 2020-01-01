В РФ рекордная суточная смертность от коронавируса
В целом за весь период пандемии в стране умерли от коронавирусной инфекции более трех тысяч человек.
В России уже несколько дней подряд держится один и тот же уровень заражения коронавирусом, однако число летальных исходов за последние сутки установило рекорд, пишет оперативный штаб РФ по борьбе с COVID-19.
Так, за минувшие сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 8 894 человек.
Темп прироста в пятницу составил +2,8%.
При этом умерли от COVID-19 за последние сутки 150 человек, из них 73 - в Москве.
Перед этим было зарегистрировано 127 летальных исходов, а предыдущий антирекорд был установлен 20 мая - тогда врачи не смогли спасти 135 человек. Всего в стране за весь период умерли 3 тыс. 249 человек.
Выписаны с выздоровлением за сутки 7 тыс. 144 человек, из них 2,9 тыс. в Москве. В общей сложности в России за весь период выздоровели почти 100 тыс. человек.
В целом в РФ зарегистрировано 326 тыс. 448 случаев коронавирусной инфекции.
Напомним, в России заявили о неофициальных испытаниях вакцины от COVID-19 на людях.
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