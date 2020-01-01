В Пакистане рухнул пассажирский самолет: Детали

В небе над Пакистаном рухнул Airbus 320.

В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus 320. Причины и обстоятельства крушения неизвестны.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Самолет выполнял внутренний рейс из Лахора. По предварительным данным, на борту находились 98 человек.

Известно, что лайнер рухнул у аэропорта Карачи за несколько минут до приземления. В районе падения повреждены несколько домов. На место прибыли спасатели. Они столкнулись с первыми трудностями: узкими улицами и большим количеством зевак.

Ранее сообщалось о том, что в Пакистане разбился военный самолет, есть жертвы.

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