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В Пакистане рухнул пассажирский самолет: Детали

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В небе над Пакистаном рухнул Airbus 320.
На место падения прибыли спасатели
На место падения прибыли спасатели
Скриншот

В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus 320. Причины и обстоятельства крушения неизвестны.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Самолет выполнял внутренний рейс из Лахора. По предварительным данным, на борту находились 98 человек.

Известно, что лайнер рухнул у аэропорта Карачи за несколько минут до приземления. В районе падения повреждены несколько домов. На место прибыли спасатели. Они столкнулись с первыми трудностями: узкими улицами и большим количеством зевак. 

Ранее сообщалось о том, что в Пакистане разбился военный самолет, есть жертвы.

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Теги: Пакистан, самолет, крушение, Airbus
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