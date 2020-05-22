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Китай ответил на угрозы США по Гонконгу

Комментариев: 2
Во внутреннюю политику КНР не имеет права вмешиваться ни одна страна, полагают в МИД Китая.
Официальный Пекин готов защищать национальные интересы
Официальный Пекин готов защищать национальные интересы
eer.ru

Вопросы взаимоотношений официального Пекина и автономного района Гонконг относятся ко внутренней политике Китая, в которую не имеет права вмешиваться ни одна страна в мире.

Об этом в пятницу,22 мая, заявил спикер МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя высказывания США по поводу притеснения Гонконга центральными властями в Пекине.

По словам спикера МИД КНР, китайское правительство настроено решительно и будет защищать суверенитет и национальные интересы.

"Мы решительно против того, чтобы иностранные политические силы вмешивались в вопросы Гонконга, мы не изменим своей позиции", - заявил он.

Ранее лидер республиканского большинства сената США Митчелл Макконнелл заявил, что Вашингтон пересмотрит отношения с Китаем, если тот продолжит оказывать давление на Гонконг, имеющий статус специального административного района. По его словам, США готовы прибегнуть к санкциями против КНР для защиты Гонконга.

Ранее в Гонконге на фоне протестов прошли местные выборы. Только за первые два часа голосования явка втрое превысила показатель 2015 года. Активисты призвали не ставить голосование под угрозу.

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Теги: конфликт, США, Китай, Дипломатия, Гонконг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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thebestdraw    22.05.2020, 14:28
Оценка:  +1
thebestdraw
с рашкой пересмотрели уже?
mtervvvga    22.05.2020, 14:26
Оценка:  -22
mtervvvga
Звёздно-полосатые"сверхдержа вники"вероятно очень мечтают отсосать по-очереди у всех китайских товарищей.Бойтесь мечтать-мечты сбываются!)))))))))))
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