Китай ответил на угрозы США по Гонконгу

Во внутреннюю политику КНР не имеет права вмешиваться ни одна страна, полагают в МИД Китая.

Вопросы взаимоотношений официального Пекина и автономного района Гонконг относятся ко внутренней политике Китая, в которую не имеет права вмешиваться ни одна страна в мире.

Об этом в пятницу,22 мая, заявил спикер МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя высказывания США по поводу притеснения Гонконга центральными властями в Пекине.

По словам спикера МИД КНР, китайское правительство настроено решительно и будет защищать суверенитет и национальные интересы.

"Мы решительно против того, чтобы иностранные политические силы вмешивались в вопросы Гонконга, мы не изменим своей позиции", - заявил он.

Ранее лидер республиканского большинства сената США Митчелл Макконнелл заявил, что Вашингтон пересмотрит отношения с Китаем, если тот продолжит оказывать давление на Гонконг, имеющий статус специального административного района. По его словам, США готовы прибегнуть к санкциями против КНР для защиты Гонконга.

Ранее в Гонконге на фоне протестов прошли местные выборы. Только за первые два часа голосования явка втрое превысила показатель 2015 года. Активисты призвали не ставить голосование под угрозу.

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