При крушении самолета в Пакистане погибли более ста человек

На борту самолета находилось 98 человек - все они погибли. Еще несколько людей погибли в зданиях, на которые рухнул лайнер.

При крушении пассажирского самолета в Пакистане погибли 98 человек, находившихся на борту, а также несколько людей в зданиях. на которые самолет упал, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что самолет разбился вблизи Карачи перед заходом на посадку. Предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность. Судну было 15 лет.

Самолет пропал с радаров в 14:30 по местному времени (11:30 по Киеву), перед этим пилот подал сигнал бедствия из-за технических проблем.

Свидетели происшествия сообщили журналистам, что перед падением самолет загорелся в воздухе.

На борту находился 51 мужчина, 31 женщина и 9 несовершеннолетних детей, а также 7 членов экипажа.

В результате инцидента было разрушено несколько жилых построек, из-под обрушившихся зданий были спасены около 20 местных жителей, пять погибли.

В то же время, газета Doon сообщает, что в результате крушения есть выжившие. Точное число погибших устанавливается.

Напомним, в начале мая в Боливии разбился военный самолет с гражданами Испании, погибли шесть человек.

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