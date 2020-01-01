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В Польше вертолет заправился на АЗС

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Очевидцы говорят, что вертолет приземлился на заправочную станцию. Пилот оплатил топливо, заправился и улетел.
Вертолет приземлился для заправки на АЗС в Гарволине недалеко от Варшавы. Об этом сообщает издание Кontakt24.
 
"Возможно, у пилота закончилось топливо. Он приземлился на станции в Гарволине, после заправки благополучно взлетел. Эта необычная ситуация прошла без каких-либо повреждений и была безопасна для нас и наших клиентов", - сказал сотрудник АЗС.
 
На кадрах ролика видно, что это был легкий вертолет. Инцидент произошел 18 мая.
 
Сообщается, что такая посадка разрешена в крайнем случае. Пилот должен убедиться, что посадка будет безопасной, рядом нет линий высокого напряжения и что пропеллер не зацепится за элементы здания.
 
 
 

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Теги: Польша, курьезы, видео, вертолет, АЗС, заправка
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Источник: korrespondent.net

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