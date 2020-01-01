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Появились фото с места авиакатастрофы в Пакистане

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На борту упавшего самолета погибли 98 человек. Еще несколько людей погибли в зданиях, на которые упало воздушное судно.
Авиакатастрофа в Пакистане
Авиакатастрофа в Пакистане

Возле аэропорта города Карачи в Пакистане сегодня потерпел крушение пассажирский самолет.

Самолет Пакистанских международных авиалиний летел из Лахора. Опубликованы фотографии с места авиакатастрофы в Пакистане.

 

 

 
 

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Теги: авиакатастрофа, Пакистан, самолет, жертвы, крушение, фоторепортаж
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Источник: korrespondent.net

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