Появились фото с места авиакатастрофы в Пакистане
На борту упавшего самолета погибли 98 человек. Еще несколько людей погибли в зданиях, на которые упало воздушное судно.
Возле аэропорта города Карачи в Пакистане сегодня потерпел крушение пассажирский самолет.
Самолет Пакистанских международных авиалиний летел из Лахора. Опубликованы фотографии с места авиакатастрофы в Пакистане.
Cмотрите фотогалерею: Появились фото с места авиакатастрофы в Пакистане
Ранее сообщалось, что в Пакистане разбился пассажирский самолет.
Также Корреспондент писал, что при крушении самолета в Пакистане погибли более ста человек.
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