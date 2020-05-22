МИД: Погибшие на Бали украинцы стали жертвой отравления

Картина случившегося должна более полно проясниться после дополнительных экспертиз, назначенных полицией.

Экспертиза выявила наличие метанола и этанола в крови украинской супружеской пары, умершей в гостиничном номере на Бали. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии информагентству Укринформ.

"Это может свидетельствовать о факте отравления украинцев", - подчеркнул дипломат. По его словам, индонезийские следователи повторно осмотрели номер, где жили погибшие, и нашли дополнительные вещественные доказательства.

Эти вещдоки доставлены на экспертизу с целью выявления источника отравления, уточнил представитель МИД.

"Для окончательного подтверждения причин смерти граждан Украины 18 мая было проведено вскрытие тел умерших, результаты которого будут сообщены дополнительно", - отметил Погорельцев.

Как сообщалось ранее, на курортном острове Бали в Индонезии в одном из отелей были найдены тела двоих украинцев - мужчины и женщины. Изначально у погибшей пары подозревали коронавирус.

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