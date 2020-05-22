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МИД: Погибшие на Бали украинцы стали жертвой отравления

Комментариев: 1
Картина случившегося должна более полно проясниться после дополнительных экспертиз, назначенных полицией.
Полицией Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти украинцев
Полицией Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти украинцев
 
Экспертиза выявила наличие метанола и этанола в крови украинской супружеской пары, умершей в гостиничном номере на Бали. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии информагентству Укринформ.
 
 
"Это может свидетельствовать о факте отравления украинцев", - подчеркнул дипломат. По его словам, индонезийские следователи повторно осмотрели номер, где жили погибшие, и нашли дополнительные вещественные доказательства.
 
Эти вещдоки доставлены на экспертизу с целью выявления источника отравления, уточнил представитель МИД.
 
"Для окончательного подтверждения причин смерти граждан Украины 18 мая было проведено вскрытие тел умерших, результаты которого будут сообщены дополнительно", - отметил Погорельцев.
 
Как сообщалось ранее, на курортном острове Бали в Индонезии в одном из отелей были найдены тела двоих украинцев - мужчины и женщины. Изначально у погибшей пары подозревали коронавирус.  

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Теги: МИД Украины, Индонезия, туристы, отравление
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
srh_fever    22.05.2020, 17:07
Оценка:  -22
srh_fever
я еще тогда писал что отравление или передоз алкоголя , просто это всегда так .
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