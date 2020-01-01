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Авиакатастрофа в Пакистане: СМИ сообщают о выживших

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В результате крушения выжил глава крупного пакистанского банка, пишут СМИ. Власти уточняют количество погибших.

В результате крушения пассажирского самолета в Пакистане как минимум два человека выжили, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в Управлении гражданской авиации страны. 

При этом агентство Reuters сообщает, что выжил по меньшей мере один человек.

Также в сети появилось видео, на котором, как утверждается, выживший глава крупного пакистанского банка Зафар Масуд, который числится среди пассажиров лайнера.

Также с места падения удалось спасти нескольких детей.

По предварительным данным, на борту самолета находились 98 человек, пока все считаются погибшими. Также несколько человек погибли в зданиях, на которые рухнул самолет.

Как пишет ТАСС со ссылкой на управление гражданской авиации Пакистана, причиной крушения самолета A320 могла стать техническая неполадка. 

В ведомстве сообщили, что на аудиозаписи переговоров пилотов с диспетчерами слышно, что командир экипажа сообщил о технической неполадке, он принял решение зайти на второй круг. При этом обе взлетно-посадочные полосы аэропорта были свободны. При заходе на посадку экипаж сообщил диспетчерам об отказе двигателя, после чего передал сигнал бедствия.

Самолет следовал в Карачи из города Лахор. 

 

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Теги: авиакатастрофа, Пакистан, самолет, видео, пассажиры
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Источник: korrespondent.net

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