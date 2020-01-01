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В США сожгли церковь из-за служб во время пандемии

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Поджигатели церкви пятидесятников оставили неподалеку здания граффити, посвященное "лицемерам".
Церковь сожгли в знак мести за службы во время пандемии
Церковь сожгли в знак мести за службы во время пандемии
dpchas.com.ua
 
В США в штате Миссисипи сожгли пятидесятническую церковь в городе Холли-Спринг, где проводились службы во время пандемии коронавируса, сообщила телекомпания NBC.
 
 
Полицейские рассматривают в качестве основной версии произошедшего умышленный поджог. На парковке рядом с церковью было обнаружено граффити с надписью "Полагаю, что теперь вы останетесь дома, лицемеры".
 
Перед инцидентом местные власти обвинили руководство церкви в несоблюдении мер самоизоляции. 
 
Еще в апреле в здании собрались около 40 человек, которые не соблюдали правила социального дистанцирования. В ответ на ограничения на проведение массовых мероприятий со стороны администрации города представители церкви подали ответный иск к мэрии, обвинив ее в нарушении конституционных прав граждан.
 
Губернатор штата Тейт Ривз выразил сожаление в связи со случившимся. 
 
"Мое сердце разбито, я возмущен. Что пандемия делает с нами? Мы должны молиться за эту страну", -  отметил чиновник.
 
Напомним, по последним данным, в США от коронавируса умерли более 94 тысяч человек.
 

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Теги: США, церковь, пожар, поджог
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Источник: korrespondent.net

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