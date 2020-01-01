В США сожгли церковь из-за служб во время пандемии

Поджигатели церкви пятидесятников оставили неподалеку здания граффити, посвященное "лицемерам".

Церковь сожгли в знак мести за службы во время пандемии dpchas.com.ua

В США в штате Миссисипи сожгли пятидесятническую церковь в городе Холли-Спринг, где проводились службы во время пандемии коронавируса, сообщила телекомпания NBC.

Полицейские рассматривают в качестве основной версии произошедшего умышленный поджог. На парковке рядом с церковью было обнаружено граффити с надписью "Полагаю, что теперь вы останетесь дома, лицемеры".

Перед инцидентом местные власти обвинили руководство церкви в несоблюдении мер самоизоляции.

Еще в апреле в здании собрались около 40 человек, которые не соблюдали правила социального дистанцирования. В ответ на ограничения на проведение массовых мероприятий со стороны администрации города представители церкви подали ответный иск к мэрии, обвинив ее в нарушении конституционных прав граждан.

Губернатор штата Тейт Ривз выразил сожаление в связи со случившимся.

"Мое сердце разбито, я возмущен. Что пандемия делает с нами? Мы должны молиться за эту страну", - отметил чиновник.

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