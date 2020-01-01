На месте крушения самолета в Пакистане найдены десятки выживших

С места крушения в больницы доставлены десятки пострадавших. По данным СМИ, половина из них - пассажиры самолета.

Точных данных о судьбе пассажиров самолета нет

При крушении пассажирского самолета в пакистанском Карачи выжли по меньшей мере 32 человека, сообщает газета The Nation со ссылкой на медиков.

Они были направлены в два местных госпиталя.

Стоит отметить, что самолет упал в густонаселнном районе, в результате чего было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков были спасены около 30 местных жителей. Выжившие также могут быть местными жителями, хотя ранее СМИ сообщили, что на месте крушения был найден живым известный банкир.

По данным СМИ, на данный момент 35 тел был доставлены с места крушения в разные больницы.

Также СМИ сообщают, что спасатели обнаружили "черный ящик" лайнера. Предварительной причиной аварии называется техническая неисправность двигателей.

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