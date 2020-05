Появилось видео с падением самолета в Пакистане

Видео крушения сняли из другого самолета. В ролике видно, как между домов возле места падения поднимается облако пыли и дыма.

Крушение самолета в Пакистане сняли на видео пассажиры другого лайнера, пролетавшего неподалеку от места падения. Запись появилась в Twitter в пятницу, 22 мая.

На кадрах видно, как между домов, предположительно, в районе места падения воздушного судна поднимается облако пыли и дыма.

Passengers from another flight filmed Pakistan Plane crash #PIACRASH pic.twitter.com/jTLjQxFWDo — Ravi Chaturvedi (@Ravi4Bharat) May 22, 2020

Напомним, что ранее в Пакистане разбился пассажирский самолет. Самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Карачи, упав на жилые кварталы.

Позже сообщалось, что при крушении самолета в Пакистане погибли более ста человек. На борту самолета находилось 98 человек - все они погибли. Еще несколько людей погибли в зданиях, на которые рухнул лайнер.

Но затем на месте крушения самолета в Пакистане были найдены десятки выживших. С места крушения в больницы доставлены десятки пострадавших. По данным СМИ, половина из них - пассажиры самолета.

