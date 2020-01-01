НАТО озвучило РФ условия возвращения США к Договору об открытом небе

Россию призывают отменить ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и вблизи границы с Грузией.

США могут вернуться к Договору по открытому небу, если Россия отменит свои ограничения на полеты. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания Совета НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что для возвращения США к Договору по открытому небу Россия должна отменить ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и вблизи границы с Грузией.

В опубликованном документе отмечается, что страны НАТО считают, что Россия не выполняет пункты Договора по открытому небу, и призвали Москву вернуться к полному выполнению этого договора.

В НАТО считают, что выполнение Россией условий договора позволит сохранить его после одностороннего решения США о выходе из него.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что страна через полгода выйдет из Договора по открытому небу, который позволяет его участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Позже в России заявили, что не будут выходить из Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует.

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