Момент авиакатастрофы в Пакистане попал на видео
В сети появилось видео момента крушения самолета Airbus A320 Пакистанских авиалиний, которое произошло в пятницу, 22 мая в Карачи.
В ролике смонтированы кадры, снятые несколькими камерами с разных точек.
Также в конце ролика опубликованы переговоры пилотов и диспетчеров за несколько минут до катастрофы.
По сообщениям очевидцев, самолет не менее трех раз пытался зайти на посадку. Командир экипажа сообщил об отказе сначала одного, а затем и второго двигателя. Обе полосы были освобождены для экстренной посадки лайнера, но пилот принимает решение уйти на новый круг. Затем слышен сигнал бедствия Mayday.
Ранее появилось видео с падением самолета в Пакистане, снятое с другого самолета.
Напомним, что ранее в Пакистане разбился пассажирский самолет. Самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Карачи, упав на жилые кварталы.
На месте крушения были найдены десятки выживших. В больницы доставлены десятки пострадавших. По данным СМИ, половина из них - пассажиры самолета.
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