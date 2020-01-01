Момент авиакатастрофы в Пакистане попал на видео

Обнародованы записи переговоров пилотов самолета и диспетчеров за несколько минут до катастрофы.

В сети появилось видео момента крушения самолета Airbus A320 Пакистанских авиалиний, которое произошло в пятницу, 22 мая в Карачи.

В ролике смонтированы кадры, снятые несколькими камерами с разных точек.

Также в конце ролика опубликованы переговоры пилотов и диспетчеров за несколько минут до катастрофы.

По сообщениям очевидцев, самолет не менее трех раз пытался зайти на посадку. Командир экипажа сообщил об отказе сначала одного, а затем и второго двигателя. Обе полосы были освобождены для экстренной посадки лайнера, но пилот принимает решение уйти на новый круг. Затем слышен сигнал бедствия Mayday.

Ранее появилось видео с падением самолета в Пакистане, снятое с другого самолета.

Напомним, что ранее в Пакистане разбился пассажирский самолет. Самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Карачи, упав на жилые кварталы.

На месте крушения были найдены десятки выживших. В больницы доставлены десятки пострадавших. По данным СМИ, половина из них - пассажиры самолета.

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