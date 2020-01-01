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Трамп отдал $100 тысяч зарплаты на борьбу с COVID

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Американский лидер перечислил всю квартальную зарплату Минздраву США на разработку лекарств от коронавируса.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп перечислил 100 тысяч долларов зарплаты за первый квартал министерству здравоохранения и социальных служб страны. Средства пойдут на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге 22 мая.

"Трамп жертвует свою зарплату за первый квартал 2020 года министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактики коронавируса", - указала Макинэни.
Фото: EPA
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни держит чек, подписанный Дональдом Трампом
 
Напомним, в начале марта президент США также перечислил 100 тысяч долларов на борьбу с пандемией.
 
После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, составляющей 400 тысяч долларов в год. При этом по закону ее необходимо выплачивать и глава государства объявил, что будет отдавать ее на различные благотворительные цели. 
 
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 1,59 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 95 533 человека. 

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Теги: США, благотворительность, Трамп, Дональд Трамп, зарплата, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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