Трамп отдал $100 тысяч зарплаты на борьбу с COVID

Американский лидер перечислил всю квартальную зарплату Минздраву США на разработку лекарств от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп перечислил 100 тысяч долларов зарплаты за первый квартал министерству здравоохранения и социальных служб страны. Средства пойдут на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге 22 мая.

"Трамп жертвует свою зарплату за первый квартал 2020 года министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактики коронавируса", - указала Макинэни.

Фото: EPA Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни держит чек, подписанный Дональдом Трампом

После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, составляющей 400 тысяч долларов в год. При этом по закону ее необходимо выплачивать и глава государства объявил, что будет отдавать ее на различные благотворительные цели.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 1,59 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 95 533 человека.

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