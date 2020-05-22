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Катастрофа в Пакистане: число жертв выросло до 85

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Пока не известно, были ли все погибшие пассажирами, или среди них есть жители построек, на которые рухнул самолет.
В Пакистане пассажирский самолет упал на жилой район
В Пакистане пассажирский самолет упал на жилой район
 
При крушении самолета Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи погибли 85 человек. Об этом 23 мая сообщила в Twitter пресс-секретарь министерства здравоохранения пакистанской провинции Синд Миран Юсуф.
 
"Подтверждены 85 смертей. Двое выживших", - написала Юсуф отметив, что на данный момент идентифицировано 19 тел погибших.
 
Как пишут СМИ, в настоящее время невозможно сказать, были ли все погибшие пассажирами или среди них есть жители дома, на который рухнул самолет.
 
На месте крушения продолжается спасательно-поисковая операция. Как уточнили в авиакомпании, на борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа.
 
Напомним, пассажирский самолет Пакистанских международных авиалиний, который следовал из города Лахор, упал в густонаселенном районе Карачи. В результате крушения были разрушены жилые постройки, из-под обломков спасли около 30 местных жителей.
 
По предварительной информации, причиной инцидента могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами.
 

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Теги: авиакатастрофа, Пакистан, самолет, жертвы, крушение
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Источник: korrespondent.net

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