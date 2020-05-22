Катастрофа в Пакистане: число жертв выросло до 85

Пока не известно, были ли все погибшие пассажирами, или среди них есть жители построек, на которые рухнул самолет.

В Пакистане пассажирский самолет упал на жилой район

При крушении самолета Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи погибли 85 человек. Об этом 23 мая сообщила в Twitter пресс-секретарь министерства здравоохранения пакистанской провинции Синд Миран Юсуф.

"Подтверждены 85 смертей. Двое выживших", - написала Юсуф отметив, что на данный момент идентифицировано 19 тел погибших.

#PlaneCrash Update: 85 deaths confirmed. 2 survivors. 53 dead bodies brought to JPMC, 32 dead bodies brought to CHK. 19 bodies have been identified so far. #karachiPlaneCrash — Meeran (@LumosNotNox) May 22, 2020

Как пишут СМИ, в настоящее время невозможно сказать, были ли все погибшие пассажирами или среди них есть жители дома, на который рухнул самолет.

На месте крушения продолжается спасательно-поисковая операция. Как уточнили в авиакомпании, на борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами.

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