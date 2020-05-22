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Илон Маск не верит в "липовую" статистику по коронавирусу в США

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Бизнесмен полагает, что подсчеты зараженных стали ненадежными с середины апреля. Тогда начали учитывать пациентов с симптомами, схожими с COVID.
Илон Маск
Илон Маск
 
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уверен, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19. Об этом он заявил в интервью Bloomberg Businessweek, которое было опубликовано 22 мая.
 
"Я считаю, статистика стала ненадежной, когда они начали вносить тех, кому COVID не подтверждали тестом, а просто ставили симптомы, схожие с COVID. Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля. Симптомов, схожих с COVID, около сотни. По сути – что угодно", - подчеркнул Маск.
 
При этом он указал, что среди сотрудников SpaceX не было серьезных случаев заражения.
 
"SpaceX все это время продолжала работать, поскольку мы подпадаем под исключения, связанные с национальной обороной. У нас на протяжении всей пандемии работали полный день восемь тысяч человек. И у нас ноль серьезных случаев заражения или смертей, несмотря на работу в Лос-Анджелесе, Техасе, Флориде. Примерно такая же ситуация (у Tesla) в Китае, где семь тысяч человек", - отметил бизнесмен.
 
По его словам, "когда все уляжется, станет очевидно, все это было гораздо меньшей проблемой, чем люди думали".
 
Ранее Маск активно призывал к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии. В частности, он заявил, что планирует перенести штаб-квартиру и все новые проекты Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду из-за санитарных ограничений на фоне  COVID-19.
 
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Теги: США, SpaceX, Коронавирус, Илон Маск
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Источник: korrespondent.net

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