Илон Маск не верит в "липовую" статистику по коронавирусу в США

"Я считаю, статистика стала ненадежной, когда они начали вносить тех, кому COVID не подтверждали тестом, а просто ставили симптомы, схожие с COVID. Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля. Симптомов, схожих с COVID, около сотни. По сути – что угодно", - подчеркнул Маск.

При этом он указал, что среди сотрудников SpaceX не было серьезных случаев заражения.

"SpaceX все это время продолжала работать, поскольку мы подпадаем под исключения, связанные с национальной обороной. У нас на протяжении всей пандемии работали полный день восемь тысяч человек. И у нас ноль серьезных случаев заражения или смертей, несмотря на работу в Лос-Анджелесе, Техасе, Флориде. Примерно такая же ситуация (у Tesla) в Китае, где семь тысяч человек", - отметил бизнесмен.

По его словам, "когда все уляжется, станет очевидно, все это было гораздо меньшей проблемой, чем люди думали".

Ранее Маск активно призывал к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии. В частности, он заявил, что п ланирует перенести штаб-квартиру и все новые проекты Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду из-за санитарных ограничений на фоне COVID-19.