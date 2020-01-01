ЕС против выхода США из Договора об открытом небе
Евросоюз призывает Москву вернуться к полному выполнению Договора, а Вашингтон пересмотреть свое решение.
Евросоюз призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 22 мая.
"Выход из Договора не является решением для преодоления сложностей, связанных с его реализацией и соблюдением другой стороной. Продолжая призывать Россию незамедлительно вернуться к полному выполнению Договора, я призываю США пересмотреть свое решение", - подчеркнул Боррель.
По его словам, Договор по открытому небу является ключевым элементом контроля над вооружениями и служит важной мерой доверия и безопасности.
"С момента вступления в силу в 2002 году этот договор позволил выполнить более 1500 разведывательных миссий над территориями всех подписавших его государств", - указал глава европейской дипломатии.
Он добавил, что ЕС изучит возможные последствия решения США для безопасности Европы.
Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора об открытом небе. Он обвинил РФ в несоблюдении условий соглашения.
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