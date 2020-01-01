США ввели санкции против 33 компаний из Китая

Вашингтон внес в черный список ряд китайских организаций за преследование уйгуров и работу над оружием массового поражения.

Министерство торговли США объявило о введении санкций против 33 китайских компаний и правительственных организаций. Новые "черные списки" были опубликованы на сайте ведомства 22 мая.

В первый санкционный список вошли Институт судебной экспертизы Министерства общественной безопасности КНР и восемь китайских юридических лиц, которые, по мнению США, "являются соучастниками нарушений прав человека и злоупотреблений, совершенных в ходе китайской кампании репрессий, массовых незаконных задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами, этническими казахами и другими членами мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе".

Все они дополнят созданный в октябре 2019 года санкционный список, в котором по тем же обвинениям уже находятся 28 китайских компаний.

Во второй список вошли 24 правительственные и коммерческие китайские организации, которые базируются в Китае, Гонконге и на Каймановых островах. Как полагают в Вашингтоне, эти организации, импортирующие из США товары и технологии, связаны в конечном счете с созданием оружия массового поражения и технологий военного назначения. США вводят новые ограничения для Huawei Ранее в Конгресс США внесли законопроект, который позволяет президенту страны Дональду Трампу ввести санкции в отношении Китая, если Пекин не даст полного отчета о вспышке коронавируса.

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