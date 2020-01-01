Бразилия стала второй в мире по заражению COVID-19

Так, за минувшие сутки зарегистрирован новый суточный рекорд прироста зараженных COVID-19 - 20 803. Число летальных исходов заболевания выросло на 1 001 до 21 048.

Эпицентром распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, где проживают свыше 21 миллиона человек. В регионе насчитывается свыше 76,8 тысячи инфицированных и более 5,7 тысячи умерших.

Бразилия занимает первое место среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей.

Ранее в Минздраве страны прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.