Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бразилия стала второй в мире по заражению COVID-19

Комментариев: 0
Республика опередила Россию по числу инфицированных и уступает только США. За прошедшие сутки число зараженных в стране увеличилось на 20,8 тысячи, что стало новым рекордом.
Бразилия стала новым центром распространения коронавиурса
Бразилия стала новым центром распространения коронавиурса
 
В Бразилии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 330 890, в результате чего страна обогнала по этому показателю Россию (326 448) и стала второй после США (1 600 782). Об этом свидетельствуют показатели бразильского Минздрава на вечер 22 мая, а также данные  университета Джона Хопкинса.
 
Так, за минувшие сутки зарегистрирован новый суточный рекорд прироста зараженных COVID-19 - 20 803. Число летальных исходов заболевания выросло на 1 001 до 21 048.
 
Эпицентром распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, где проживают свыше 21 миллиона человек. В регионе насчитывается свыше 76,8 тысячи инфицированных и более 5,7 тысячи умерших. 
 
Бразилия занимает первое место среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей.
 
Ранее в Минздраве страны прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.
 
Напомним, в ВОЗ заявили, что Южная Америка, и в частности, Бразилия, стали новым эпицентром пандемии COVID-19. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Латинская Америка, США, Бразилия, заражение, Южная Америка, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь