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Коронавирус в США: более 1,6 миллиона зараженных

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Страна продолжает лидировать с большим отрывом по выявленным случаям COVID-19 и смертности.
В США растет число зараженных коронавирусом
В США растет число зараженных коронавирусом
 
В США число зараженных коронавирусом превысило 1,6 миллиона. Об этом свидетельстуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего статистику распространения COVID-19 в мире.
 
Так, на 5.25 субботы коронавирус выявили у 1 600 782 жителей США, 95 972 скончались и 350 135 вылечились.
 
Всего в мире зафиксировали 5 210 065 инфицированных и 338 142 умерших от COVID-19. Излечились 2 056 591 человек.
 
Ранее сообщалось, что Бразилия опередила РФ по числу зараженных коронавирусом и стала втрой в мире после США.
 

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Теги: США, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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