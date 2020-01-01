Коронавирус в США: более 1,6 миллиона зараженных

Страна продолжает лидировать с большим отрывом по выявленным случаям COVID-19 и смертности.

В США число зараженных коронавирусом превысило 1,6 миллиона. Об этом свидетельстуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего статистику распространения COVID-19 в мире.

Так, на 5.25 субботы коронавирус выявили у 1 600 782 жителей США, 95 972 скончались и 350 135 вылечились.

Всего в мире зафиксировали 5 210 065 инфицированных и 338 142 умерших от COVID-19. Излечились 2 056 591 человек.

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