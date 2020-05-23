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Крушение в Пакистане: 97 жертв и двое выживших

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Все погибшие находились на борту воздушного судна. Среди жителей домов, на которые упал самолет, умерших нет.
На месте падения самолета в Карачи
На месте падения самолета в Карачи
 
В результате крушения пассажирского самолета Airbus A-320 Пакистанских международных авиалиний близ Карачи погибли 97 человек. Об этом 23 мая сообщила в Twitter пресс-секретарь министерства здравоохранения пакистанской провинции Синд Миран Юсуф.

Она подтвердила, что на борту находились 99 человек, из которых 97 погибли и двое выжили. На данный момент идентифицированы 19 тел.

Также Юсуф уточнила, что все погибшие являются пассажирами воздушного судна и среди них нет жителей домов, на которые рухнул самолет.

 
Напомним, пассажирский самолет Пакистанских международных авиалиний, который следовал из города Лахор, упал в густонаселенном районе Карачи.
 
В результате крушения были разрушены жилые постройки, из-под обломков спасли десятки местных жителей.
 
По предварительной информации, причиной инцидента могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами.
 

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Теги: авиакатастрофа, Пакистан, самолет, крушение, Карачи
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Источник: korrespondent.net

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