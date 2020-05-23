Крушение в Пакистане: 97 жертв и двое выживших
Все погибшие находились на борту воздушного судна. Среди жителей домов, на которые упал самолет, умерших нет.
В результате крушения пассажирского самолета Airbus A-320 Пакистанских международных авиалиний близ Карачи погибли 97 человек. Об этом 23 мая сообщила в Twitter пресс-секретарь министерства здравоохранения пакистанской провинции Синд Миран Юсуф.
Она подтвердила, что на борту находились 99 человек, из которых 97 погибли и двое выжили. На данный момент идентифицированы 19 тел.
Также Юсуф уточнила, что все погибшие являются пассажирами воздушного судна и среди них нет жителей домов, на которые рухнул самолет.
Final #PlaneCrash update for today:— Meeran (@LumosNotNox) May 23, 2020
Total people on board: 99
Total deaths: 97
Survivors: 02
66 dead bodies were brought to JPMC and 31 were brought to CHK. 19 bodies have been identified so far.
Напомним, пассажирский самолет Пакистанских международных авиалиний, который следовал из города Лахор, упал в густонаселенном районе Карачи.
В результате крушения были разрушены жилые постройки, из-под обломков спасли десятки местных жителей.
По предварительной информации, причиной инцидента могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами.
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