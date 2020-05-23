Крушение в Пакистане: 97 жертв и двое выживших

В результате крушения пассажирского самолета Airbus A-320 Пакистанских международных авиалиний близ Карачи погибли 97 человек. Об этом 23 мая сообщила в Twitter пресс-секретарь министерства здравоохранения пакистанской провинции Синд Миран Юсуф.

Она подтвердила, что на борту находились 99 человек, из которых 97 погибли и двое выжили. На данный момент идентифицированы 19 тел.

Также Юсуф уточнила, что все погибшие являются пассажирами воздушного судна и среди них нет жителей домов, на которые рухнул самолет.