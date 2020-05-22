В США обсуждали проведение ядерного испытания - WP

Возможность первого с 1992 года ядерного испытания рассматривалась как ответ на угрозу со стороны Китая и РФ.

Указатель рядом с испытательным полигоном для ядерного оружия в Неваде

Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания впервые с 1992 года. Об этом 23 мая сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что данный вопрос поднимался в прошлую пятницу, 15 мая, на встрече чиновников из ведомств по вопросам и национальной безопасности.

При этом договоренности о проведении испытания они не достигли. Как пишет газета, в ходе встречи возникли серьезные разногласия по поводу данной идеи.

Один из собеседников заявил изданию, что обсуждения продолжаются. Другой источник указал, что в конечном счете было решено принять другие меры в ответ на угрозы, которые исходят от Китая и России, но избегать возобновления ядерных испытаний.

В Совете национальной безопасности при Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Один из высокопоставленных предствителей Белого дома подчеркнул, что демонстрация "быстрого испытания" может дать США преимущество в переговорах о контроле над вооружениями, к которым Вашингтон хочет привлечь не только Россию, но и Китай.

По информации The Washington Post, сторонники ядерного нераспространения считают, что возобновление ядерных испытаний может привести к дестабилизирующим последствиям.

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