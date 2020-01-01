Дети журналиста Хашогги простили убийц отца

Салах Хашогги заявил, что он и другие сыновья убитого журналиста, прощают убийц в поисках награды от Аллаха.

Дети убитого журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашогги заявила о прощении его убийц. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает ВВС.

"В эту благословенную ночь благословенного месяца [Рамадана] мы помним Божье высказывание: если человек прощает и примиряет, его награда должна быть получена от Аллаха. Поэтому мы, сыновья мученика Джамала Хашогги, объявляем о прощении тех, кто убил нашего отца, в поисках награды всемогущего Бога", - написал в Тwitter Салах Хашогги - один из сыновей умершего журналиста.

Издание отмечает, что в соответствии с исламским законом смертные приговоры могут быть смягчены на фоне помилования семьей жертвы, однако непонятно, будет ли это применяться в данном случае.

Как известно, Хашогги исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашогги. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб.

А в декабре 2019 года в Саудовской Аравии пятерых человек приговорили к смертной казни по обвинению в причастности к убийству.

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